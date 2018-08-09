Спрос на подработки со стороны белорусских школьников растет

По ее словам, именно школьниками из всех категорий желающих подработать ее ведомство занимается едва ли не больше всего.

В течение первого полугодия порядка 17 700 белорусских школьников в свободное от учебы время смогли подработать, но, как правило, наибольшее число желающих подработать приходится именно на летние каникулы.

Преимущественные виды работ, которые выполняют юные белорусы- уборка территории, озеленение, благоустройство образовательных учреждений и учреждений социальной защиты, изготовление сувениров, производство швейных изделий, выращивание продукции сельского хозяйства и т.п.

"Молодежь, впервые выходящая на рынок труда, относится к социально уязвимым категориям населения, и потому нуждается в защите",- также отметила Жанна Щемелева.