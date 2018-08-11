Тегеран посоветовал США «вылечить» зависимость от санкций

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в субботу сообщил, что Соединенные Штаты должны «вылечить свою зависимость от санкций».





По словам главы иранского главы внешнеполитического ведомства, если Вашингтон не изменит свою политику, то «остальной мир объединится и заставит их сделать это».

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о том, что разрешил в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такой шаг со стороны Вашингтона спровоцировало очередной обвал турецкой лиры до исторически низкой отметки (6,62 за один доллар)

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