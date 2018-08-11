Матвиенко заявила о победе культуры над политическими барьерами в Крыму

Валентина Матвиенко назвала участие иностранных оперных певцов в фестивале «Опера в Херсонесе» победой культуры над политическими барьерами.





Второй Международный фестиваль «Опера в Херсонесе» посетили солисты Большого театра, Мариинского театра, «Геликон-Оперы», театра Новая опера, а также оперные звезды из Италии, ФРГ и Колумбии.

В разговоре с прессой по поводу иностранных гостей фестиваля Матвиенко отметила, что культура способна сыграть более серьезную роль, чем любая дипломатия. Люди искусства не боятся санкций. Их присутствие на фестивале говорит о том, что культура пробивает преграды, созданные политиками.

Также, находясь в Севастополе, Матвиенко заявила о завершении интеграции Крыма в правовое и культурное поле РФ.

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