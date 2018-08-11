Иран сообщил о возвращении из РФ второй партии обогащенного урана

Вскоре из России доставят вторую партию обогащенного урана, сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.





Согласно его заявлению, после подписания сделки по атому Тегеран решил остановить производство 20-процентного ядерного топлива и вывез его излишки на хранение в Российскую Федерации в количестве около десяти партий. Помимо того, Камальванди подчеркнул, что иранская сторона уже получила первую партию примерно семь месяцев назад.

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