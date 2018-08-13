Минфин РФ предлагает ввести экологический налог
  • Политика
  • Опубликовал: Потапов Александр

Минфин РФ предлагает ввести экологический налог

{{:clearTitle}}

{{:pressLead}}


{{:content}}

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях



Похожие новости
Популярные новости