СМИ: В отношении пресс-секретаря Пентагона начато расследование

США начали расследование в отношении пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт после жалобы ее подчиненных на злоупотребление служебным положением.





CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники отмечает, что в жалобах говорится о том, что Уайт, используя свое служебное положение, вынуждала сотрудников аппарата покупать ей лекарства, проверять счета и сдавать ее вещи в химчистку.

Также она переводила тех, кто жаловался на нее, на другие должности.

CNN отмечает, что проверка пока не выявила оснований для того, чтобы обвинить Уайт в нарушении федеральных норм.

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