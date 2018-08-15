ОАК: Российский Су-57 значительно дешевле американского F-35

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 значительно дешевле своего американского аналога F-35, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.





В интервью «Ведомостям» он рассказал, что всего в мире истребителями пятого поколения обладают три страны. По его словам, точной информации по китайским истребителям нету, однако российский Су-57 сильно дешевле американского F-35.

Глава компании не назвал стоимости машины, однако отметил, что Су-57 нельзя сравнивать с самолетами предыдущего поколения, поскольку в их составе другие системы с совершенно иными функциональными возможностями.

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