Белый дом заявил о недовольстве Трампа позицией Турции в ситуации с пастором

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о недовольстве президента США Дональда Трампа позицией властей Турции в ситуации с пастором Эндрю Брансоном.





По ее словам, президент недоволен тем фактом, что пастор до сих пр не освобожден, а также тем, что работники американских дипломатических учреждений и другие граждане США не были отпущены.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил турецкого посла Сердара Кылыча, что Вашингтону не о чем разговаривать с Анкарой, пока задержанный турецкими властями американский пастор Эндрю Брансон находится под стражей.

Пастора обвиняют в шпионаже, связях с боевиками и участии в попытке государственного переворота в 2016 году.

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