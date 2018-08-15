ОАК: МиГ-35 поступят на вооружение раньше графика

Истребители МиГ-35 поставят в ВКС РФ раньше графика, сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.





В интервью газете «Ведомости» он рассказал, что в ситуации с МиГ-35 впервые будут опробована модель опережающих поставок.

Слюсарь отметил, что данное решение позволит сохранить ритмичность и снизить затраты на производство истребителей, а Минобороны РФ получать новые машины раньше, чем указано в графике гособоронзаказа.

Также он рассказал, что на следующей стадии планируется поставить министерству обороны шесть истребителей МиГ-35. Минобороны получит первые истребители уже в этом году.

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