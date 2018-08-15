Восемь заключенных на Украине россиян просят Путина об обмене на украинцев

Еще восемь российских граждан, находящихся в заключении на Украине, обратились к Владимиру Путину с просьбой обменять их на отбывающих наказание в РФ украинцев. Об этом написала в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.





Ранее Денисова сообщала, что экс-заместитель министра спорта Крыма Фарух Камалов, член «самообороны Крыма» Александр Саттаров и россиянин Алексей Седиков направляли президенту Путину заявления с просьбами об обмене​​​.

Посещая тюрьмы, Денисова продолжает получать от российских заключенных подобные заявления. Она сообщает имена авторов заявлений: Вячеслав Высоцкий, Евгений Шаталов, Валерий Иванов, Александр Валехидис, Денис Сидоров, Владислав Гречин, Олег Доронин, Виктор Агеев. Обращения будут переданы в украинский МИД для отправки диппочтой в администрацию Путина.

Ранее сообщалось, что Киев согласен передать Москве 36 россиян в обмен на заключенных украинцев. Путин также говорил, что обсуждал этот вопрос с президентом Украины Порошенко, в том числе судьбу Кирилла Вышинского, главы портала РИА Новости Украина. Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова также упоминала о телефонном разговоре с Денисовой на эту тему.

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