Москву накрыл грозами скандинавский фронт

Синоптики обещают освежающий эффект от ливней, но к воскресенью жара вернется.





Москва вечером в понедельник оказалась во власти холодного фронта скандинавского циклона. Он принес ливни, грозы и порывистый ветер до 22 метров в секунду.





В соцсетях пользователи делятся красноречивыми фотографиями. А также сообщают, что таксисты в непогоду взвинтили цены: за пятиминутную поездку придется заплатить больше 500 рублей. В МЧС напомнили, что в грозу лучше оставаться в помещении. Автомобилистам советуют не парковаться вблизи деревьев и рекламных конструкций.

Ща буит гроза pic.twitter.com/J2MOQ5H5YO

— Енотелло (@Enotello_) August 15, 2018

Как сообщила ИА «Политика Сегодня» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, циклон пришел со Скандинавии.



«Утром при прохождении теплого фронта прогремели грозы. К вечеру подошел холодный фронт. В столице посвежеет. После сегодняшних +27 градусов в ближайшие дни будет не выше 22 тепла. Но к концу рабочей недели установится антициклонический характер погоды с большими суточными перепадами температур: по ночам будет прохладно +7–12 градусов. Днем до 20–25 тепла», — рассказала синоптик.



Ливней, как в понедельник, на неделе не ожидается. Могут пройти локальные дожди. К вечеру воскресенья возможен сильный дождь.

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