Настоящий лидер «Нового величия»





Судья Дорогомиловского районного суда Ирина Деева удовлетворила оба ходатайства следователя Малюгина об изменении меры пресечения для фигуранток уголовного дела о создании экстремистского сообщества «Новое величие» Анны Павликовой и Марии Дубовик. Обе девушки уехали домой.

Ровно неделю назад, 9 августа, в этом же 323 зале Дорогомиловского суда другая судья, Юлия Рудакова, не нашла достаточных оснований для того, чтобы изменить меру пресечения для 18-летней Ани Павликовой с нахождения под стражей в СИЗО на домашний арест. Неделю назад защитники Павликовой указывали ровно на те же самые обстоятельства, которые озвучил сегодня следователь Малюгин: все свидетели допрошены, экспертизы назначены, Павликовой неизвестны имена свидетелей, она не способна оказать на них давление, не способна сбежать, так как паспорта у нее изъяты. Но неделю назад суд не услышал доводов защитников и не нашел оснований для изменения меры пресечения, напротив – оставил Аню в СИЗО еще на месяц, до 13 сентября. Зато сегодня внезапно старший следователь по особо важным делам Антон Малюгин, заговорил устами адвокатов и привел в своем ходатайстве об изменении меры пресечения на домашний арест ровно те же доводы, что озвучивала до этого защита. Прокурор Рогозянский нехотя, сквозь зубы, но поддержал ходатайство следователя. Суд к доводам стороны обвинения отнесся с большим вниманием, чем к доводам защитников, и к всеобщей радости, под крики «Ура!» Аня Павликова вышла из здания суда без наручников, в окружении своих родных и впервые за пять месяцев поехала домой, к родным.

Спустя пару часов история повторилась со второй обвиняемой девушкой – Марией Дубовик. В начале мая судья Таланина оставила её под арестом в СИЗО на срок четыре месяца – до 13 сентября. Не дождавшись даже истечения срока назначенной меры пресечения, Машу досрочно привезли в суд, и судья Деева сочла её дальнейшее пребывание под стражей нецелесообразным. Маша тоже будет ожидать начала судебного процесса под домашним арестом.

У обеих девушек после ареста и пребывания в следственном изоляторе в течение пяти месяцев существенно ухудшилось здоровье. У Ани Павликовой усугубилось врожденное заболевание сердца. В марте, после ареста, она сильно застудилась во время пребывания в ледяном автозаке, заболела циститом. Несколько месяцев защитники добивались, чтобы ей была оказана надлежащая медицинская помощь. Лишь в середине июля смогли добиться, чтобы Аню перевели в больницу Матросской тишины и начали курс антибиотиков. Для того, чтобы это стало возможным, пришлось подключать председателя СПЧ Михаила Федотова и уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову. Из-за острого воспалительного процесса и длительного неоказания медицинской помощи, у Ани начались серьезные проблемы с гинекологией. Родственники Ани беспокоятся, что теперь она не сможет иметь детей.

У Марии Дубовик в СИЗО ухудшилось зрение – сразу на две единицы за короткий срок, с минус 1-1,5 до минус 3-3,5 на оба глаза. Кроме того, у нее в ходе медицинского освидетельствования обнаружили опухоль неизвестной этиологии. Адвокат Маши Максим Пашков просил суд, чтобы ей позволили под домашним арестом посещать больницу, к которой она прикреплена – пройти все необходимые обследования, чтобы выяснить причину столько резкой потери зрения, ну и само собой, решить проблему с новообразованием. На этом месте следователя перемкнуло. Понятно, что он не по своей воле решил ходатайствать, чтобы девушку отпустили из следственного изолятора, но не до такой же степени! Он выступил против того, чтобы позволить Маше осуществлять прогулки, даже до больницы.

Очевидно, что состояние здоровья девушек, необходимость в обследовании и лечении, не особо беспокоит следователя Малюгина. Что же заставило провернуться ржавые шестеренки российской судебной системы в обратную сторону? Лично мне представляется, что очнуться путинскую тройку следователь-прокурор-судья заставило невероятное общественное давление. Именно тот случай, когда уже давно налаженная машина по фабрикации уголовных дел по экстремизму, дала сбой. Так удобно – сотрудник правоохранительных органов (предположительно ФСБ) создал организацию, подтянул в нее людей, придумал название, написал устав и даже за свои деньги снял офис, чтобы проводить собрания. Словом, сделал всё в соотвествии с постановление пленума Верховного суда об экстремистской деятельности. Если бы не большой общественный резонанс, уверена, что всех фигурантов дела (а их сейчас десять человек), включая Аню Павликову, которой на момент ареста было 17 лет, закрыли бы по-тихому лет эдак на пять за создание экстремистской организации и участие в ее деятельности (части 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ). Закрыть по-тихому не получилось.

Надо понимать, что домашний арест – это все-таки арест, а не, например, подписка о невыезде. Обвинения ни с кого не сняты. А истинный создатель организации под названием «Новое величие» – секретный свидетель Александр Константинов – все еще на свободе. Более того, спокойно под тем же ником, который у него был как у участника «НоВе», пребывает во все еще открытом чате в мессенджере Telegram. Может, ищет новый чат по интересам, чтобы втянуть людей в очередной раз в деятельность, подпадающую под статью об экстремизме. Я подчеркну: только лишь подпадающую.

Никаких противозаконных действий обвиняемые участники «Нового величия» не совершали. Они встречались, говорили о политике, мечтали об отмене репрессивных законов и трибунале над верхушкой российской власти, сходили пару раз на митинг, а самое «страшное» – один раз съездили на заброшенный полигон в подмосковный Хотьково, где под присмотром профессионального инструктора постреляли по пустым консервным банкам из абсолютно легального ружья и бросали коктейли «Молотова». Все это – с подачи и под строгим наблюдением (иногда даже под аудиозаписи и видеозапись) внедренных сотрудников спецслужб. К моменту задержания фигурантов дела их в организации было не менее трех, а возможно и больше.

Закон об оперативно-розыскной деятельности запрещает тем, кто её проводит, «подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий». То же самое разъяснял и Верховный суд. По всей видимости, секретный свидетель по делу Александр Константинов хорошо изучил закон об экстремизме, а вот должностную инструкцию подзабыл. Я очень надеюсь на то, что общественное давление, которое добилось сегодня освобождения из-под стражи Ани и Маши, продолжится, и на скамье подсудимых вместо Анны Павликовой, Марии Дубовик, Руслана Костыленкова (его пытали), Вячеслава Крюкова, Дмитрия Полетаева, Петра Карамзина, Рашида Рустамова, Сергея Гаврилова, Павла Ребровского и Максима Рощина окажется провокатор. И мы в конце концов узнаем истинное имя настоящего идейного вдохновителя, создателя и лидера «Нового величия», обозначенного сейчас в материалах дела как «Александр Андреевич Константинов».

Автор текста Ирина Яценко