Макрон подчеркнул вклад африканцев в освобождение юга Франции от фашистской оккупации

Президент Франции Макрон отметил важность участия жителей Северной Африки в операции по освобождению юга страны во время Второй мировой войны.





Макрон произнес эти слова на праздновании 74-й годовщины освобождения средиземноморской коммуны Борм-ле-Мимоза армией союзников.

Он отметил спаги, гумьеров и зуавов, жителей Магриба и Сенегала, которые боролись за освобождение Франции. Президент вспомнил также о солдатах армии Сопротивления, чей вклад был не менее важен.

Макрон подчеркнул, что их бой не закончился до сих пор.

Президент заявил в разговоре с жителями коммуны, что ледяная диктатура фашизма противоречит самому духу Средиземноморья — духу диалога и открытости.

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