Российско-германская внешнеторговая палата просит Меркель и Путина обсудить пути выхода из режима санкций
  • Политика
  • Опубликовал: Сторожилова Инна

Российско-германская внешнеторговая палата просит Меркель и Путина обсудить пути выхода из режима санкций


Похожие новости
Популярные новости