Центр астрофизики: вызвавшие беспокойство США российские спутники совершают обычные маневры

Специалист Центра астрофизики Гарвардского университета и Смитсоновского института Джонатан Макдоуэлл сказал в интервью Space.com, что в орбитальных маневрах российских спутников, которыми так взволнованы США, нет ничего удивительного.





Ранее на женевской Конференции по разоружению помощник госсекретаря Илем Поблете заявила, что озабочена запуском Минобороны РФ в 2017 году экспериментального аппарата для инспекции другого российского спутника.

Макдоуэлл предположил, что русские испытывают возможности космической платформы по отправке на разные орбиты малых спутников, но никакой угрозы здесь нет. Эксперт не понимает, почему помощник госсекретаря обратилась с жалобой. Ее заявление можно понять так: «Россия, как ты осмеливаешься делать нечто такое, что сбивает нас с толку?».

Представитель некоммерческой организации Secure World Foundation Брайан Уиден также удивлен тем, что Вашингтон акцентирует внимание на этих маневрах.

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