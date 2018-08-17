Fitch подтвердило «позитивный» прогноз рейтинга России на инвестиционном уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 17 августа опубликовало сообщение, в котором подтвердило «позитивный» прогноз долгосрочного кредитного рейтинга РФ в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».





Финансовые аналитики подчеркнули, что экономика России преодолела трудности, связанные с новым этапом антироссийских санкций, объявленным Вашингтоном в апреле текущего года.

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