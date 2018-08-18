Кубанский казачий хор выступил на свадьбе Карин Кнайсль с песней «Любо, братцы, любо!»

Кубанский казачий хор выступил на свадебном торжестве главы австрийского МИД Карин Кнайсль с народными песнями, включая «Любо, братцы, любо!». Гости наградили артистов аплодисментами, сообщил руководитель хора Анатолий Арефьев.





На свадьбе побывал президент Путин и подарил молодоженам старинную масловыжималку, сельский пейзаж и тульский самовар.

Арефьев рассказал, что хор пожелал новой семье счастья песней «Многая и благая лета!» и исполнил свою визитную карточку — «Любо, братцы, любо!». Уже с первой песни «Люблю я казаченьку» зрители начали аплодировать, а новобрачные пустились в пляс. Такой прием очень порадовал артистов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях