РФ и Индия продолжают обсуждение создания истребителя пятого поколения

Россия и Индия продолжают обсуждать создание истребителя пятого поколения.





Об этом рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в эфире телеканала «Россия-1». Кроме того, он опроверг сообщения о том, что Индия хочет выйти из проекта, подчеркнув, что «тема не закрыта». По словам Слюсаря, в случае успешной реализации проекта страна не только будет закупать истребители пятого поколения, но и начнет собственное производство.

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