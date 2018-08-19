Помпео одобрил решение Афганистана о перемирии в связи с праздником Курбан-байрам

Госсекретарь США Майк Помпео одобрил решение властей Афганистана о временном перемирии с радикальным движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в связи с наступающим праздником Курбан-байрам.





Ранее президент Афганистана Ашраф Гани сообщил о трехмесячном перемирии с боевиками и призвал их сделать то же самое.

Помпео пишет в заявлении, распространенном Госдепартаментом США, что Америка приветствует прекращение огня, поскольку эта идея соответствует запросу народа Афганистана о мире. Он также призвал талибов присоединиться к перемирию.

Штаты одобряют предложение президента Гани о переговорах с боевиками и готовы помогать в этом.

Ранее боевые действия уже приостанавливались по заявлению обеих враждующих сторон в связи с окончанием священного для мусульман месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам.

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