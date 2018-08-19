Руцкой рассказал о том, как Ельцин вел себя в ходе августовского путча‍

Бывший вице-президент РФ Александр Руцкой рассказал о поведении экс-президента России Бориса Ельцина во время событий августа 1991 года.





По его словам, после путча Ельцин ушел в «трехдневный запой», во время которого пытался сбежать в посольство США.

Руцкой в интервью МК заявил, что после победы над ГКЧП, Ельцин с сообщниками, которые с ним скрывалась в бомбоубежище здания Верховного Совета РСФСР, уехали «отмечать победу».

Также Руцкой признался, что сожалеет о сделанном им тогда политическом выборе.

Августовский путч прошел 18 по 21 августа 1991 года, став попыткой спасти СССР от распада. Его участников обвинили в попытке госперевороте.

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