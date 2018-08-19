Кличко сравнил ситуацию с наводнениями в Киеве с паводками в городах Европы

Киевский мэр Виталий Кличко прокомментировал ситуация с подтоплениями в ряде районов города.





По его словам, городские власти не могу контролировать объем потоков воды из-за сильных дождей. Градоначальник подчеркнул, что все ливневки в Киеве вычищены, все коллекторы исправны.

Кличко заверил, что случившееся в Киеве характерно и для европейских городов, таких как Гамбург, Берлин, Вена и Париж. По его словам, никто из жителей современных городов не застрахован от стихии.

Также мэр Киева заявил, что в ряде мест, где были раньше подтопления, сейчас спокойно, поскольку там дежурили коммунальщики с насосами.

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