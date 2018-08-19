Рамзан Кадыров намерен встретиться с королем Саудовской Аравии
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  • Опубликовал: Сторожилова Инна

Рамзан Кадыров намерен встретиться с королем Саудовской Аравии

Рамзан Кадыров во время своего паломничества в Мекку намерен встретиться с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Об этом чеченский лидер сообщил 19 августа в своем канале в Telegram.



Кадыров пишет, что король Саудовской Аравии и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пригласили его в страну для совершения священного хаджа (паломничества). Позднее Кадыров намерен встретиться с обоими.


Ранее глава Чечни приземлился в аэропорту Джидды и отправился в Мекку.


Напомним, паломничество в Мекку, или хадж, это один из пяти столпов ислама. В 2018 году хадж совершают около 2 млн паломников со всего мира, в том числе 22,5 тысяч граждан России.


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