Трамп: США не пойдут на уступки в деле задержанного в Турции пастора

Вашингтон не будет уступать Анкаре в ситуации с удержанием турецкой стороной американского пастора Эндрю Брансона, заявил в интервью Reuters президент США Дональд Трамп.





По мнению Трампа, задержание Брансона по подозрению в шпионажем является «очень печальным» и ошибочным действием. Он подчеркнул, что уступок Турции в данном вопросе не будет.

В минувшую пятницу американский лидер заявил, что Турция давно стала проблемой для США. Также он отметил, что поведение Анкары в ситуации с Брансоном является недружественным.

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