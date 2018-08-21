Brexit может оставить больницы Великобритании без медикаментов

В случае выхода Великобритании из состава ЕС британские госпитали рискуют столкнуться с острым недостатком медикаментов, сообщает министерство здравоохранения страны.





Исполнительный директор Ассоциация фондов британского Минздрава Крис Хопсон заявил, что в случае «жесткого» Brexit без заключения сделки, предусматривающей переходный период, будет серьезно затронута все цепь поставок лекарств в больницы.

Соответствующие соображения Хопсон направил в британское министерство здравоохранения. Как сообщает ФАН со ссылкой на The Times, в письме он раскритиковал Лондон за неспособность подготовиться к последствиям наихудшего варианта Brexit.

Также Хопсон призвал правительство немедленно разработать экстренный план на случай выхода Великобритании без заключения сделки.

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