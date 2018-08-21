СМИ: На московскую встречу по урегулированию в Афганистане прибудут талибы*
Представители афганистанского радикального «Талибан»* приедут в Москву для участия в международной встрече по мирному урегулированию ситуации в Афганистане.
Глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов рассказал «Известиям», что визит состоится 4 сентября. На данный момент идет подготовка к встрече.
Ранее дипломат заявил, что российская сторона нацелена на долгосрочное и устойчивое перемирие в Афганистане.
Накануне президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что власти страны объявили режим прекращении огня при противостоянии с «Талибаном».
* «Талибан» — террористическая организация, запрещена российским судом.
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