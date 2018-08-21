Глава МИД Британии попросит Трампа расширить антироссийские санкции

Глава МИД Великобритании обратился к президенту США Дональду Трампом с призывом ужесточить антироссийские санкции, сообщает The Guardian.





По информации газеты, во время визита в Вашингтон Хант планирует подчеркнуть важность установки более четких границ в якобы имевшем место использовании российской стороной химического оружия.

Ранее сообщалось, что Хант во время визита в США призвал Евросоюз к усилению антироссийских санкций. По его словам, это предполагает единую реакцию на любые «правонарушения» российской стороны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях