СМИ: Украинцам грозит вымирание

После распада СССР население Украины сократилось до 42 миллионов человек, при этом смертность значительно превышает рождаемость, сообщают местные СМИ.





По данным телеканала 1+1, население страны еще 25 лет назад составляло 52 миллиона. За прошедший период оно сократилось по меньшей мере на 10 миллионов.

В сюжете программы «Украина в цифрах» отмечается, что это сокращение численности сопоставимо с населением Швеции, Португалии или Греции.

При этом реальные данные могут значительно отличаться, поскольку перепись населения проводилась 18 лет назад.

По мнению телеканала, украинцы могут стать первой нацией, которая может полностью исчезнуть. Так, в стране на сто родившихся приходится 140 умерших. Таким образом, каждый день умирает число людей, аналогичное количеству жителей в Сумах, Хмельницком или Черновцам.

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