Число погибших в ДТП в Дагестане увеличилось до семи
В массовом ДТП в Дагестана погибли семь человек, сообщает республиканский главк МВД.
В Дербентском районе столкнулись три автомобиля, в результате чего один из них загорелся..
Жертвами инцидента стали трое детей и четверо взрослых. В больницу доставлены четверо человек.
Региональный Минздрав уточняет, что в центральную горбольницу Дагестанских Огней прибыл один пострадавший в крайне тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести и один в состоянии легкой степени тяжести.
На данный момент причины ДТП не установлены. На месте происшествия работают следователи.
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