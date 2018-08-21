Число погибших в ДТП в Дагестане увеличилось до семи

В массовом ДТП в Дагестана погибли семь человек, сообщает республиканский главк МВД.





В Дербентском районе столкнулись три автомобиля, в результате чего один из них загорелся..

Жертвами инцидента стали трое детей и четверо взрослых. В больницу доставлены четверо человек.

Региональный Минздрав уточняет, что в центральную горбольницу Дагестанских Огней прибыл один пострадавший в крайне тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести и один в состоянии легкой степени тяжести.

На данный момент причины ДТП не установлены. На месте происшествия работают следователи.

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