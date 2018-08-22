Минпромторг РФ оценил влияние новых санкций США на экспорт в Россию

Минпромторг поможет предприятиям в случае запрета США на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, заявил глава ведомства Денис Мантуров.





В министерстве считают, что данные ограничения затронут ряд отраслей, в том числе российский оборонно-промышленный комплекс. Однако, влияние санкций будет некритично, поскольку на продажу из США иностранных высокотехнологичных изделий электронно-компонентной базы military и space и так действуют строгие ограничения.

Также министр отметил, что России и так никто не продавал продавал самую современную электронику. Он подчеркнул, что в ведомстве готовились к подобному запрету: в частности, за последние шесть лет в рамках различных программ было разработано более 1500 типов ЭКБ.

Ожидается, что до 2020 года будет создано более двух тысяч типов изделий, которые станут аналогами более девяти тысяч иностранных компонентов.

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