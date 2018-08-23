СМИ: Для переговоров с Москвой в Белом доме используются устройства из РФ

В резиденции президента США Дональда Трампа в Вашингтоне установлены российские средства связи для прямых переговоров с Москвой, сообщил РИА «Новости» представитель «Ростеха».





Агентство сообщает, что разработанный концерном комплекс шифрованной связи для высшего руководства страны был протестирован специалистами США и рекомендован ими для оснащения прямой линии Москва-Вашингтон.

Собеседник агентства отметил, что в течение всех лет существования прямой линии использовалась только аппаратура российского производства.

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