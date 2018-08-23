СМИ: Для переговоров с Москвой в Белом доме используются устройства из РФ
  • Политика
  • Опубликовал: Олейник Виталий

СМИ: Для переговоров с Москвой в Белом доме используются устройства из РФ

В резиденции президента США Дональда Трампа в Вашингтоне установлены российские средства связи для прямых переговоров с Москвой, сообщил РИА «Новости» представитель «Ростеха».



Агентство сообщает, что разработанный концерном комплекс шифрованной связи для высшего руководства страны был протестирован  специалистами США и рекомендован ими для оснащения прямой линии Москва-Вашингтон.


Собеседник агентства отметил, что в течение всех лет существования прямой линии использовалась только аппаратура российского производства.


Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях



Похожие новости
Популярные новости