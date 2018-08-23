Украинский депутат заявил, что военный парад в Киеве «потрясет» Кремль

Военный парад на День независимости Украины вызовет «землетрясение в Кремле», заявил депутат Верховной рады Олег Барна.





Представитель «Блока Петра Порошенко» заявил, что Киеву есть чем похвастаться. По его словам, парад является измерением патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность украинской армии.

Также он заявил, что танк Т-64 якобы по характеристикам превосходит российские танки на базе «Армата», а также является «самым надежным» танком.

Барна прокомментировал ситуацию с заглохшим посреди Киева танком. Он назвал произошедшее «техническим моментом», отметив, что «не ошибается тот, кто ничего не делает».

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