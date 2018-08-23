СМИ: Российский беспилотный самолет «Охотник» впервые взлетит в сентябре

Беспилотный ударный самолет «Охотник» впервые поднимется в воздух в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой в российской авиационной промышленности.





Ожидается, что во время испытаний в следующем месяце будет совершена серия подскоков на взлетной полоске.

Собеседник агентства в рамках форума «Армия-2018» рассказал, что тесты не станут полноценным полетом, однако позволят безопасно проверить поведение самолету и работу его системы управления на начальном этапе взлета.

«Охотник» выполнен с применением стелс-технологии. Он имеет аэродинамическую схему «летающее крыло».

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