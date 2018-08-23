Трамп рассказал о единственной ошибке, которую он совершил во время выборов

Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter рассказал о совершенной им ошибке во время выборов в 2016 году.





По его словам, единственной ошибкой стала его победа, поскольку предполагалось, что кандидат от Демократической партии США Хиллари Клинтон наберет больше всего голосов.

Трамп отметил, что проблемой демократов стало то, что они не провели избирательную кампанию в целом ряде штатов.

В июле Трамп опубликовал фрагмент интервью экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, в котором она говорит, что Вашингтон хотел бы видеть Москву сильной.

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