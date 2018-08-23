Польские следователи в сентябре посетят место крушения самолета Качиньского

Польские следователи третьего сентября прибудут на место крушения самолета экс-президента страны Леха Качиньского в Смоленской области, сообщают «Известия» со ссылкой на дипломатические источники.





Газета сообщает, что представители следствия должны пересечь российскую границу 1-2 сентября и приступить к работе с обломками третьего. Делегация вернется в Польшу 8 сентября.

Издание уточняет, что основное разногласие между Москвой и Варшавой состоит в том, что Россия не может отдать обломки Польше до завершения расследования.

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