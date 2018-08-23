МЧС отправило в Донбасс 80-ю колонну с гумпомощью

МЧС РФ направило 80-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для жителей юго-восточной Украины, сообщает пресс-служба министерства.





Автомобильная колонна вышла из Донского спасательного центра МЧС в 04:00 мск.

На данный момент колонна МЧС следует к российско-украинской границе, где на пунктах пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» будет проведен таможенный досмотр, после чего грузовики продвинутся в Луганск и Донецк.

Колонна доставит жителям Донецкой и Луганской областей Украины более пятисот тонн гуманитарной помощи. В составе груза присутствуют детские продуктовые наборы, медикаменты и медицинское имущество.

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