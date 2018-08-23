На главу ФОМС Дагестана завели еще одно дело

По результатам прокурорской проверки заведено еще одно дело против арестованного главы территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомеда Сулейманова.





В настоящее время его подозревает в причинении ущерба государству на сумму более 96 миллионов рублей.

Ранее Сулейманова задержали стражи порядка в аэропорту Махачкалы. По информации Следственного комитета РФ, его подозревают в создании бандформирования и денежной афере на 210 миллионов рублей. В результате его отправили под стражу, подозревая в превышении должностных полномочий.

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