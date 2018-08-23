Полицейские продолжают держать оцепление на месте стрельбы в Москве
Стражи порядка продолжают держать оцепление на участке улицы Сивцев Вражек, дома 44-38 в центре российской столицы.
Об этом сообщает в четверг РИА Новости. Ранее неизвестный в центре Москвы обстрелял двоих полицейских полка по охране дипломатических представительств. Один из них получил ранение в ногу.
Ответным огнем был ранен и сам нападавший. Сейчас он находится в больнице. Возбуждено уголовное дело.
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