Полицейские продолжают держать оцепление на месте стрельбы в Москве

Стражи порядка продолжают держать оцепление на участке улицы Сивцев Вражек, дома 44-38 в центре российской столицы.





Об этом сообщает в четверг РИА Новости. Ранее неизвестный в центре Москвы обстрелял двоих полицейских полка по охране дипломатических представительств. Один из них получил ранение в ногу.

Ответным огнем был ранен и сам нападавший. Сейчас он находится в больнице. Возбуждено уголовное дело.

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