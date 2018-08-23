Пенс: США намерены отказаться от услуг РФ по доставке астронавтов на МКС

США могут вскоре перестать нуждаться в помощи России в доставке американских астронавтов на Международную космическую станцию, заявил вице-президент США Майк Пенс.





Во время выступления в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне он сообщил, что в течение семилетнего периода американская сторона была вынуждена заниматься «космическим автостопом».

Пенс отметил, что США вынуждены платить РФ около 82 миллионов долларов за одно место при доставке астронавтов на МКС..По его словам, вскоре это закончится и астронавты смогут возвращаться домой на американских ракетах.

В середине августа глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что американская сторона активно работает над альтернативой российским двигателям РД-180, которые используются на первой ступени ракет Atlas V.

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