Начштаба ВМС США: второй флот воссоздан не для конфликта с Россией

Возрождение второго флота американских ВМС не означает, что США стремятся к конфликту с РФ, заявил начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон 24 августа в ходе торжественной церемонии в честь воссоздания второго флота в Норфолке, штат Вирджиния.





Ричардсон утверждает, что подобные популярные предположения максимально далеки от истины. По его словам, это динамичный ответ Вашингтона на динамичную ситуацию в области безопасности. Второй флот поможет маневрировать в Атлантике и удержать военно-морское превосходство Штатов. Однако ранее Пентагон открыто заявлял, что идея возрождения второго флота возникла как раз на фоне резкого ухудшения отношений США и РФ.

Вице-адмирал Эндрю Льюис, получивший должность командира второго флота, также говорил, что его цель — создание флота, готового к войне. «Чтобы нам не пришлось этим заниматься», подчеркивал он.

Флот будет действовать на восточном побережье США и на севере Атлантики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях