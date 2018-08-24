Открытие фестиваля «Спасская башня» прошло на Красной площади Москвы

Вальс под музыку президентского оркестра открыл 11-й международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» на московской Красной площади.





Также на церемонии выступили швейцарский корпус «Старых гренадеров Женевы», итальянский оркестр берсальеров, военный оркестр Шри-Ланки, военный оркестр ВС Мьянмы, международный кельтский оркестр волынок и барабанов и танцоры из Ирландии.

Ранее комендант Московского Кремля Сергей Хлебников сообщил, что темой мероприятия в ходе опроса был избран Московский офицерский бал.

Напомним, «Спасская башня» — это музыкальный и танцевальный фестиваль, в который входят парадные дефиле военных оркестров, выступления с оружием, лазерные и пиротехнические шоу. Впервые он был проведен на Красной площади столицы в 2006 году.

Ранее президент Путин назвал «Спасскую башню» одним из ярчайших мероприятий культурной жизни.

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