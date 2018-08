Sony не подтвердила заявление, что на посмертном альбоме Майкла Джексона звучит не его голос

Компания Sony Music не подтвердила, что главные вокальные партии в ряде песен с посмертного альбома Майкла Джексона были исполнены другим человеком, сообщает журнал Variety.





Юрист компании Зиа Модаббер рассказал, что во вторник было проведено слушание по этому вопросу, на котором не было принято никаких решений по поводу того, чей голос звучит на записях.

Интернет-издание Business Insider сообщает, что слушание состоялось в связи с иском, поданным в 2014 году поклонницей певца, которая утверждала, что три песни с альбома Michael исполняет не Майкл Джексон, а его подражатель Джейсон Малачи.

Ранее в прессе сообщалось о мнимом признании Sony Music, что в песнях Breaking News, Monster и Keep Your Head Up действительно использован голос другого человека.

Еще в 2010 году компания Sony Music заявляла, что расследование и свидетельства очевидцев доказывают, что песни исполнял именно Майкл Джексон.

