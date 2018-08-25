Капитан танкера Pantelena: корабль был захвачен пиратами

Греческий танкер Pantelena с 17 грузинскими и двумя российскими моряками в ночь на 14 августа был захвачен пиратами, сообщил 25 августа капитан судна Лаша Гаделия в телефонном интервью Общественному телевидению Грузии.





По словам Гаделии, пираты угнали корабль в момент, когда им управлял его помощник, и удерживали экипаж в одной каюте на протяжении девяти дней, угрожая оружием.

Впрочем, они не нанесли людям никакого физического вреда и периодически давали пищу и воду. С командой судна пираты общались по-английски, а между собой — на каком-то африканском языке. Капитан сообщил, что пираты освободили моряков 23 августа, но никаких подробностей о том, как и на каких условиях это произошло, не назвал.

Ранее сообщалось, что представитель компании-судовладельца Lotus Shipping прибыл на борт танкера и передал экипажу средства связи, моряки смогли связаться с семьями.

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