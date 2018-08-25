«Грязь вокруг. Грязь в правительстве». Власти разбили камеру активисту-экологу в Тунисе

Последние десять дней стали нелегким испытанием для 27-летнего Мохамеда Хуиджа, который решил очистить 300 километров пляжа в Тунисе.





Когда-то пляжи, простирающиеся от мыса Бон на севере до Монастира на юге, считались туристическим раем. Сейчас эти места едва ли похоже на зону отдыха.





Привлечь внимание к проблеме решил местный житель и волонтер, эколог по образованию. Хуидж называет себя странствующим художником, фанатиком окружающей среды и истовым любителем природы.

56 дней и 32 километра назад 27-летний Мохамед Уссама Хуидж начал пеший путь вдоль задыхающейся от грязи набережной Хаммамета (залив Средиземного моря на северо-востоке Туниса). За это время он очистил 29 пляжных территорий от десятков тонн мусора. О проделанной работе и приключениях он ежедневно рассказывает на странице в Facebook.





Так, за последние 10 дней путешествия Хуидж не раз побывал в полиции. Местным властям не нравится шумиха вокруг акции эколога. По словам мужчины, представители муниципальных служб грозят ему тюрьмой и даже расправой. А порою и сами распускают руки.



«Вали отсюда пока живой, - обратился к экологу представитель власти-, непонятно объяснили, что твои вонючие уборки никому не нужны? Перейти от слов к делу?»



Мужчина выхватил камеру Хуиджа и разбил ее.





После этого инцидента эколог обращался в полицию и Международную Федерацию за права человека, также известную как FIDH (Fédération internationale des ligues des Droits de l'Homme). Но реакции на жалобу пока не дождался.

Единственные помощники волонтера - археологи, к группе которых он примкнул в целях безопасности. В свободное время от раскопок они подключаются к уборке пляжей.





Моральную поддержку юноша находит в сети. После потери камеры Хуидж чуть не опустил руки:



«Теперь я спрашиваю себя, что важнее: ликвидация мусорных банок или такой системы власти».



Тем не менее, активиста больше не тревожит отсутствие пищи и денег, он устремился вперед, навстречу новым препятствиям, взлетам и падениям в борьбе за правду и порядок.







«Грязь вокруг, грязь на камере и грязь в правительстве. В сумерках я переезжаю в археологический лагерь, а завтра вернусь на войну!», - пишет Хуидж в сети.



После ежедневных стычек с властями мужчина всерьез беспокоится за свою жизнь. Так, прошлой ночью ему пришлось убегать от поджидавших его у палатки сотрудников правопорядка. Помимо преследователей его настигла буря, в тот день было объявлено штормовое предупреждение. Добравшись до друзей, он смыл с себя следы прошедшего дня и лег спать с мыслями о предстоящих трудностях.





Однако оптимизм не покидает волонтера. Он надеется купить новую камеру и снять документальный фильм:



«Душ, еда и чистое тело, помогли забыть трудности этого дня. На смену дождю придет хорошая погода. Я соберу деньги на новую камеру и сниму большой документальный фильм для вас.»







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