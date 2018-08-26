Медведчук: Киев сможет договориться с ДНР и ЛНР только посредством прямого диалога

Киеву стоит начать прямой диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР о погашении конфликта, и автономия это хороший компромиссный вариант, сообщил представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Виктор Медведчук.





Он заявил, что согласно соцопросам в неподконтрольных Киеву районах 43 % граждан выступают за независимость республик, еще 43 % — за возврат в Украину на правах автономии.

По мнению Медведчука, это не что иное как предложение киевским властям, в каком направлении надо двигаться для реализации минских договоренностей. Но работать над этим можно лишь в формате прямого диалога.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях