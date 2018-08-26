В Цхинвале потушили природный пожар и восстановили подачу электричества
  • Политика
  • Опубликовал: Неверова Алиса

В Цхинвале потушили природный пожар и восстановили подачу электричества

Подача электроэнергии в жилые дома Цхинвала, прерванная ранее из-за пожара возле местной подстанции, восстановлена.



Об этом в субботу вечером  сообщает агентство ТАСС, приводя заявление представителя РГУП «Энергоресурс Южная Осетия».


Ранее СМИ сообщили о массовом отключении электричества в Цхинвале в связи с возгоранием кустарников и травы вблизи электроподстанции, питающей столицу Южной Осетии.



«Пожар, который грозил перекинуться на складские помещения подстанции, потушили, подачу электричества возобновили», - заявил в субботу вечером представитель государственного унитарного предприятия.



Причины возникновения природного пожара у подстанции выясняются.


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