В Цхинвале потушили природный пожар и восстановили подачу электричества

Подача электроэнергии в жилые дома Цхинвала, прерванная ранее из-за пожара возле местной подстанции, восстановлена.





Об этом в субботу вечером сообщает агентство ТАСС, приводя заявление представителя РГУП «Энергоресурс Южная Осетия».

Ранее СМИ сообщили о массовом отключении электричества в Цхинвале в связи с возгоранием кустарников и травы вблизи электроподстанции, питающей столицу Южной Осетии.



«Пожар, который грозил перекинуться на складские помещения подстанции, потушили, подачу электричества возобновили», - заявил в субботу вечером представитель государственного унитарного предприятия.



Причины возникновения природного пожара у подстанции выясняются.

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