В Германии из-за бомбы времен войны эвакуировали 18 тысяч человек

В немецком городе Людвигсхафен-на-Рейне нашли 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны, сообщает Rheinpfalz.





Американский снаряд обнаружили во время строительных работ в среду. Приступить к обезвреживанию смогли только после полной эвакуации жителей близлежащих домов в воскресенье.

В радиусе километра были перекрыты улицы. Городские власти эвакуировали 18,5 тысяч человек.

Бомбу удалось обезвредить. Жителям удалось вернуться в свои дома через несколько часов. Ожидалось, что операция займет 12 часов.

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