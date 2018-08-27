В Германии из-за бомбы времен войны эвакуировали 18 тысяч человек
  • Политика
  • Опубликовал: Неверова Алиса

В Германии из-за бомбы времен войны эвакуировали 18 тысяч человек

В немецком городе Людвигсхафен-на-Рейне нашли 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны, сообщает Rheinpfalz.



Американский снаряд обнаружили во время строительных работ в среду. Приступить к обезвреживанию смогли только после полной эвакуации жителей близлежащих домов в воскресенье.


В радиусе километра были перекрыты улицы. Городские власти эвакуировали 18,5 тысяч человек. 


Бомбу удалось обезвредить. Жителям удалось вернуться в свои дома через несколько часов. Ожидалось, что операция займет 12 часов.


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