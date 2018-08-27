Глава МИД Германии заявил о намерении пересмотреть отношения ФРГ с США

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас пообещал представить новую стратегию отношений Германии и США.





Агентство DPA отмечает, что для ее продвижения Маас намерен воспользоваться годом Германии в США, который начнется 3 октября.

На мероприятии по случаю года начала года Германии в США Маас заявил, что давно пришла пора переоценить трансатлантическое партнерство: трезво, критично и самокритично.

Ранее глава МИД ФРГ опубликовал статью в Handelsblatt. В материале он отметил, что США и Европа в течение многих лет постепенно отдаляются друг от друга.

За основу новых взаимоотношений США Маас предложил взять идею сбалансированного сотрудничества. По его словам, там, где США пересекают черту, объединенная Европа должна выставлять противовес.

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