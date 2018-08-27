Трамп заявил, что его поддерживает большая часть американцев

Американский президент Дональд Трамп заявил, что он пользуется поддержкой более чем половины населения США.





На своей странице в Twitter он написал, что в Республиканской партии более 90 процентов одобряют «лучшего за всё время президента». При этом он сообщил, что в целом по стране его поддерживают 52 процента жителей.

Трамп отметил, что такой высокий процент поддержки возможен даже несмотря на «придуманные истории лживых СМИ», которые пытаются выставить его «как можно более злым». Он призвал американцев обратить внимание на «истинных злодеев».

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