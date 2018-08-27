Ленобласть призывает ускорить передачу ей ветхих памятников в регионе

Комитет по культуре Ленинградской области обратился в Росимущество, призывая ускорить согласование о передаче в ее ведение из федеральной собственности ветхих памятников архитектуры в исторических местах региона.





В пресс-службе местного правительства отметили, что обращение связано с недавним пожаром в бывшей усадьбе Ганнибала в Кобрино. Подчеркивается, что на рассмотрении в ведомстве сейчас находятся и обращения области о передаче в ее ведение здания Морского архива в Выборге, а также здания Гостиного двора в Новой Ладоге. Региональные власти планируют отреставрировать эти объекты.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях