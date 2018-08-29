Трамп ответил на сообщения о взломе китайской компанией сервера Клинтон

Американский лидер Дональд Трамп считает «большой историей» сообщения о взломе китайской компанией личного почтового сервера экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.





Ранее Daily Caller со ссылкой на информированные источники сообщило, что китайская компания взломала частный сервер Клинтон в ее бытность госсекретарем. Источники сообщили, что кибератака была частью разведоперации.

На своей странице в Twitter Трамп написал, что в статье содержится «много секретной информации». Он задался вопросом о том, каковы шансы, что ФБР и Минюст США правы по поводу ситуации со взломом.

Клинтон, находясь на должности госсекретаря, в 2009–2013 годах вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в связи с его взломом проводило расследование в 2015-2016 годах. По итогам проверки, в действиях Клинтон не нашли состава преступления.

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